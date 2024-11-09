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Атака РФ на Одессу: один человек погиб, 13 ранены

Одесса, Суббота 09 ноября 2024 09:38
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Атака РФ на Одессу: один человек погиб, 13 ранены Фото: оккупанты атаковали Одессу и пригород 9 ноября (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 9 ноября РФ атаковала Одессу. Один человек погиб, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру, ГСЧС Украины.

Так, 9 ноября ночью вооруженные силы России совершили массированную атаку с помощью дронов по Одессе и пригороду.

"В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется", - рассказали в облпрокуратуре.

Последствия атаки РФ

Из-за обстрела повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.

По данным ГСЧС, спасатели и добровольцы всю ночь ликвидировали последствия обстрелов.

"Повреждены жилые дома, сгорели десятки автомобилей, произошел пожар на складе. Психологи ГСЧС помогли 25 лицам, среди них один ребенок", - отметили в ведомстве.

Обстрел Одессы

В Одессе были слышны взрывы поздно вечером, 8 ноября. В сторону города двигались дроны-камикадзе российских оккупантов для очередной атаки.

Позже стало известно, что в Одессе из-за атаки дронов-камикадзе были повреждены многоэтажки, админздания и склады. При этом информация о пострадавших и жертвах на тот момент еще не поступала.

Отметим, что в ночь на 9 ноября россияне запустили 51 ударный дрон и беспилотники неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла. Как уже утром отметили в Воздшных силах, эпицентром удара была именно Одесская область.

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