Атака РФ на Оболонь у Києві: ДСНС показала фото наслідків

Щонайменше 7 людей постраждали внаслідок удару Росії по Оболонському районі Києва. На цьому тлі рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нової ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

Близько 14:00 у Києві пролунали вибухи під час чергової атаки російських військ.

Згодом мер повідомив про влучання в будівлю ресторану на Оболоні. Також у цьому районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

О 14:47 Кличко поінформував, що на місці влучання в ресторан рятувальники гасять пожежу. Вони виявили чотирьох постраждалих, один із яких перебував у тяжкому стані. Медики надавали їм необхідну допомогу.

Наслідки атаки РФ на Оболонь у Києві 10 жовтня (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Згодом кількість постраждалих на Оболоні зросла до шести. За словами мера, п'ятьох поранених доправили до лікарень, ще одному медики надали допомогу на місці.

Наслідки атаки РФ на Оболонь у Києві 10 жовтня (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Через деякий час кількість постраждалих у Києві збільшилася до семи осіб.

Наслідки атаки РФ на Оболонь у Києві 10 жовтня (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кличко уточнив, що п'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Троє з них - у тяжкому стані.

Наслідки атаки РФ на Оболонь у Києві 10 жовтня (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

За словами рятувальників, через атаку РФ виникли 3 осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Вдалося ліквідувати пожежу на загальній площі 200 кв. м.

Наслідки атаки РФ на Оболонь у Києві 10 жовтня (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Окрім того, в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда.

Наслідки атаки РФ на Оболонь у Києві 10 жовтня (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - заявили в ДСНС.