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Главная » Новости » Война в Украине

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий

17:30 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий Фото: Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уже 7 человек пострадали в результате удара России по Оболонскому району Киева. На этом фоне спасатели показали, как ликвидируют последствия новой атаки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины.

Около 14:00 в Киеве прогремели взрывы во время очередной атаки российских войск.

Впоследствии мэр сообщил о попадании в здание ресторана на Оболони. Также в этом районе обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома.

В 14:47 Кличко проинформировал, что на месте попадания в ресторан спасатели тушат пожар. Они обнаружили четырех пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Медики оказали людям необходимую помощь.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Впоследствии количество пострадавших на Оболони выросло до шести. По словам мэра, пятерых раненых доставили в больницы, еще одному медики оказали помощь на месте.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Чуть позже количество пострадавших в Киеве увеличилось до семи человек.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кличко уточнил, что пятеро раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них - в тяжелом состоянии.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

По словам спасателей, из-за атаки РФ возникли 3 очага возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Удалось ликвидировать пожар на общей площади 200 кв. м.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кроме того, в одном из дворов жилых многоэтажек повреждено одноэтажное здание.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", - заявили в ГСЧС.

Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кстати, ранее Виталий Кличко заявил, что никогда не призывал к эвакуации из Киева, однако добавил - власти города готовятся к разным сценариям развития событий.

А глава государства Владимир Зеленский предупредил украинцев, что сейчас сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ.

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