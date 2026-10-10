Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий
Уже 7 человек пострадали в результате удара России по Оболонскому району Киева. На этом фоне спасатели показали, как ликвидируют последствия новой атаки противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины.
Около 14:00 в Киеве прогремели взрывы во время очередной атаки российских войск.
Впоследствии мэр сообщил о попадании в здание ресторана на Оболони. Также в этом районе обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома.
В 14:47 Кличко проинформировал, что на месте попадания в ресторан спасатели тушат пожар. Они обнаружили четырех пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Медики оказали людям необходимую помощь.
Впоследствии количество пострадавших на Оболони выросло до шести. По словам мэра, пятерых раненых доставили в больницы, еще одному медики оказали помощь на месте.
Чуть позже количество пострадавших в Киеве увеличилось до семи человек.
Кличко уточнил, что пятеро раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них - в тяжелом состоянии.
По словам спасателей, из-за атаки РФ возникли 3 очага возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Удалось ликвидировать пожар на общей площади 200 кв. м.
Кроме того, в одном из дворов жилых многоэтажек повреждено одноэтажное здание.
"На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", - заявили в ГСЧС.
Кстати, ранее Виталий Кличко заявил, что никогда не призывал к эвакуации из Киева, однако добавил - власти города готовятся к разным сценариям развития событий.
А глава государства Владимир Зеленский предупредил украинцев, что сейчас сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ.