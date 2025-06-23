Атака РФ на Київ: у ДСНС оприлюднили наслідки ударів (фото)

Через російський обстріл, зафіксовані руйнування та пожежі у двох районах Києва. Рятувальними усувають наслідки атаки терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом'янському та Шевченківському районах.
У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.
"За допомогою автодрабини і триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку", - йдеться у повідомленні.
Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 м2. Триває гасіння.
"Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Фото: Державна служба з питань надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)
У ніч проти 23 червня Київ вчергове опинився під черговим обстрілом російських дронів та балістики.
Спочатку ворог обстрілював столицю ударними дронами, а потім застосував балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок атаки у місті пошкоджені житлові будинки, заклад освіти.
Крім того, внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень вихід зі станції метро "Святошин".
У Київській області пошкоджені будинки, зруйновано готель та є жертва.
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