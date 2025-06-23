У Білоцерківському районі зруйновано готель з клінікою, пошкоджені будинки: є загибла

В ніч на 23 червня російський агресор атакував Київську область ударними дронами і ракетами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки та загинула людина.

За словами Калашника, наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області.

У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження. Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці", - повідомив голова КОВА.

У Білоцерківській міській тергромаді підтвердили інформацію про пошкодження житлових будинків та промислової інфраструктури, а також повідомили про постраждалих серед населення.

"Служби вже працюють та надається необхідна допомога. Вдячний кожному, хто зараз допомагає постраждалим та ліквідовує наслідки падінь ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Фото: Білоцерківська міська територіальна громада (t.me/bmrada)