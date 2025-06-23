У Білоцерківському районі зруйновано готель з клінікою, пошкоджені будинки: є загибла
В ніч на 23 червня російський агресор атакував Київську область ударними дронами і ракетами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки та загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника та Білоцерківську міську терориторіальну громаду.
За словами Калашника, наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області.
У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.
У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.
У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження. Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці", - повідомив голова КОВА.
У Білоцерківській міській тергромаді підтвердили інформацію про пошкодження житлових будинків та промислової інфраструктури, а також повідомили про постраждалих серед населення.
"Служби вже працюють та надається необхідна допомога. Вдячний кожному, хто зараз допомагає постраждалим та ліквідовує наслідки падінь ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.
Фото: Білоцерківська міська територіальна громада (t.me/bmrada)
Нічна комбінована російська атака
Минулої ночі російські терористи вчинили чергову масовано ракетно-дронову атаку на Україну.
Головною ціллю ударів був Київ та Київська область.
У столиці внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.
Зафіксовані руйнування учбових закладів, житлових будинків, пошкоджено вхід до станції метро Святошин.
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