ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Білоцерківському районі зруйновано готель з клінікою, пошкоджені будинки: є загибла

Понеділок 23 червня 2025 05:17
UA EN RU
У Білоцерківському районі зруйновано готель з клінікою, пошкоджені будинки: є загибла Фото: від обстрілу росіян постраждала Київська область (t.me/bmrada)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 23 червня російський агресор атакував Київську область ударними дронами і ракетами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки та загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника та Білоцерківську міську терориторіальну громаду.

За словами Калашника, наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області.

У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження. Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці", - повідомив голова КОВА.

У Білоцерківській міській тергромаді підтвердили інформацію про пошкодження житлових будинків та промислової інфраструктури, а також повідомили про постраждалих серед населення.

"Служби вже працюють та надається необхідна допомога. Вдячний кожному, хто зараз допомагає постраждалим та ліквідовує наслідки падінь ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Фото: Білоцерківська міська територіальна громада (t.me/bmrada)

Нічна комбінована російська атака

Минулої ночі російські терористи вчинили чергову масовано ракетно-дронову атаку на Україну.

Головною ціллю ударів був Київ та Київська область.

У столиці внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Зафіксовані руйнування учбових закладів, житлових будинків, пошкоджено вхід до станції метро Святошин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів Ракетна атака
Новини
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді