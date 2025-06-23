Атака РФ на Киев: в ГСЧС обнародовали последствия ударов (фото)

Из-за российского обстрела, зафиксированы разрушения и пожары в двух районах Киева. Спасательными устраняют последствия атаки террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Отмечается, что спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города, в частности в Соломенском и Шевченковском районах.
В Шевченковском районе в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Произошел пожар автомобилей во дворе дома.
"С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жильцов дома. Сейчас спасены 7 человек, из них одну беременную женщину", - говорится в сообщении.
Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800м2. Продолжается тушение.
"Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий. Информация о возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Фото: Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций (t.me/dsns_telegram)
В ночь на 23 июня Киев в очередной раз оказался под очередным обстрелом российских дронов и баллистики.
Сначала враг обстреливал столицу ударными дронами, а затем применил баллистические и крылатые ракеты.
В результате атаки в городе повреждены жилые дома, учебное заведение.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден выход со станции метро "Святошин".
В Киевской области повреждены дома, разрушена гостиница и есть жертва.
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