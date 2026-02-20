Атака на РФ: горить завод із виробництва "Іскандерів", закрито аеропорт в Іжевську

Що сталося у Воткинську

У соціальних мережах і місцевих чатах поширюються повідомлення про гучні звуки в місті Воткинськ.

Підписники публікують відео і стверджують, що те, що відбувається, чутно в різних районах. Ролики швидко розійшлися інтернетом і викликали активне обговорення.

Деякі жителі припускають, що причиною могли стати безпілотники. На цьому тлі користувачі діляться новими кадрами і коментарями, намагаючись зрозуміти, що саме сталося.

Обмеження в аеропорту

Одночасно з'явилася інформація про заходи безпеки в сусідньому регіоні. В аеропорту Іжевська тимчасово ввели обмеження на зліт і посадку літаків. Повідомляється, що рішення пов'язане із загрозою застосування БПЛА.

Також ідеться про безпілотну небезпеку на території Удмуртської Республіки. Подробиці офіційно уточнюються.

Повідомлення про можливу атаку

У мережі також поширюється інформація про ймовірну атаку на підприємство, де виробляють ракетні комплекси "Іскандер". Йдеться про завод у Воткинську. Підтвердження цим даним на момент публікації немає.

Місцеві жителі емоційно реагують на те, що відбувається. Ситуація продовжує обговорюватися в мережі, користувачі чекають на офіційні роз'яснення і нові дані.