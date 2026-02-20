Атака на РФ: горить завод із виробництва "Іскандерів", закрито аеропорт в Іжевську

У мережі активно поширюються відео та повідомлення жителів про гучні звуки в одному з міст Удмуртії. На тлі цього влада ввела обмеження в роботі аеропорту, а користувачі обговорюють можливу атаку безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію низки росЗМІ.
У соціальних мережах і місцевих чатах поширюються повідомлення про гучні звуки в місті Воткинськ.
Підписники публікують відео і стверджують, що те, що відбувається, чутно в різних районах. Ролики швидко розійшлися інтернетом і викликали активне обговорення.
Деякі жителі припускають, що причиною могли стати безпілотники. На цьому тлі користувачі діляться новими кадрами і коментарями, намагаючись зрозуміти, що саме сталося.
Одночасно з'явилася інформація про заходи безпеки в сусідньому регіоні. В аеропорту Іжевська тимчасово ввели обмеження на зліт і посадку літаків. Повідомляється, що рішення пов'язане із загрозою застосування БПЛА.
Також ідеться про безпілотну небезпеку на території Удмуртської Республіки. Подробиці офіційно уточнюються.
У мережі також поширюється інформація про ймовірну атаку на підприємство, де виробляють ракетні комплекси "Іскандер". Йдеться про завод у Воткинську. Підтвердження цим даним на момент публікації немає.
Місцеві жителі емоційно реагують на те, що відбувається. Ситуація продовжує обговорюватися в мережі, користувачі чекають на офіційні роз'яснення і нові дані.
Нагадуємо, що російські військові почали оснащувати ударні дрони типу "Молния" МЕШ-модемами. Йдеться про компактний пристрій зв'язку, який уже застосовують на безпілотниках "Шахед", "Гербера" і "Куб". При цьому версія для "Блискавки" має менші розміри, що дає змогу встановлювати її на легші апарати. Така технологія використовується для стійкого обміну даними між дронами та операторами під час виконання завдань.
Зазначимо, що у Великій Британії заявили про продовження підтримки України та анонсували новий пакет військової допомоги на суму близько 13 млрд фунтів стерлінгів. У Лондоні наголосили, що мають намір і далі допомагати Києву в протистоянні агресії з боку Росії, а також зберігати політичну й оборонну підтримку стільки, скільки це буде потрібно.