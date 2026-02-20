Атака на РФ: горит завод по производству "Искандеров", закрыт аэропорт в Ижевске

Что произошло в Воткинске

В социальных сетях и местных чатах распространяются сообщения о громких звуках в городе Воткинск.

Подписчики публикуют видео и утверждают, что происходящее слышно в разных районах. Ролики быстро разошлись по интернету и вызвали активное обсуждение.

Некоторые жители предполагают, что причиной могли стать беспилотники. На этом фоне пользователи делятся новыми кадрами и комментариями, пытаясь понять, что именно произошло.

Ограничения в аэропорту

Одновременно появилась информация о мерах безопасности в соседнем регионе. В аэропорту Ижевска временно ввели ограничения на взлет и посадку самолетов. Сообщается, что решение связано с угрозой применения БПЛА.

Также говорится о беспилотной опасности на территории Удмуртской Республики. Подробности официально уточняются.

Сообщения о возможной атаке

В сети также распространяется информация о вероятной атаке на предприятие, где производят ракетные комплексы "Искандер". Речь идет о заводе в Воткинске. Подтверждения этим данным на момент публикации нет.

Местные жители эмоционально реагируют на происходящее. Ситуация продолжает обсуждаться в сети, пользователи ждут официальных разъяснений и новых данных.