RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Атака на РФ: горит завод по производству "Искандеров", закрыт аэропорт в Ижевске

Фото: МЧС РФ (росСМИ)
Автор: Никончук Анастасия

В сети активно распространяются видео и сообщения жителей о громких звуках в одном из городов Удмуртии. На фоне этого власти ввели ограничения в работе аэропорта, а пользователи обсуждают возможную атаку беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ряда росСМИ.

Читайте также: Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания

Что произошло в Воткинске

В социальных сетях и местных чатах распространяются сообщения о громких звуках в городе Воткинск.

Подписчики публикуют видео и утверждают, что происходящее слышно в разных районах. Ролики быстро разошлись по интернету и вызвали активное обсуждение.

Некоторые жители предполагают, что причиной могли стать беспилотники. На этом фоне пользователи делятся новыми кадрами и комментариями, пытаясь понять, что именно произошло.

Ограничения в аэропорту

Одновременно появилась информация о мерах безопасности в соседнем регионе. В аэропорту Ижевска временно ввели ограничения на взлет и посадку самолетов. Сообщается, что решение связано с угрозой применения БПЛА.

Также говорится о беспилотной опасности на территории Удмуртской Республики. Подробности официально уточняются.

Сообщения о возможной атаке

В сети также распространяется информация о вероятной атаке на предприятие, где производят ракетные комплексы "Искандер". Речь идет о заводе в Воткинске. Подтверждения этим данным на момент публикации нет.

Местные жители эмоционально реагируют на происходящее. Ситуация продолжает обсуждаться в сети, пользователи ждут официальных разъяснений и новых данных.

 

Напоминаем, что российские военные начали оснащать ударные дроны типа "Молния" МЭШ-модемами. Речь идет о компактном устройстве связи, которое уже применяют на беспилотниках "Шахед", "Гербера" и "Куб". При этом версия для "Молнии" имеет меньшие размеры, что позволяет устанавливать ее на более легкие аппараты. Такая технология используется для устойчивого обмена данными между дронами и операторами во время выполнения задач.

Отметим, что в Великобритании заявили о продолжении поддержки Украине и анонсировали новый пакет военной помощи на сумму около 13 млрд фунтов стерлингов. В Лондоне подчеркнули, что намерены и дальше помогать Киеву в противостоянии агрессии со стороны России, а также сохранять политическую и оборонную поддержку столько, сколько это потребуется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерацияискандеры