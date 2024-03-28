Атака РФ Дніпропетровської області: внаслідок обстрілів є загиблий та постраждалі (фото)

Так, 27 березня, росіяни здійснили артобстріл та спрямовували дрони на Нікополь, Марганецьку та Покровську сільські територіальні громади. Вночі атаки на місто повторилися. Як зазначають у відомстві, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

"Від уламків російських снарядів поблизу свого будинку загинув 55-річний чоловік. Також в місті під час скиду дрону постраждала 49-річна жінка - їй надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

На місцях атаки пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні оселі, господарські споруди та автомобілі, обірвано лінії електропостачання. У будинках зруйновано стіни та дах, огорожі та вікна.

"Внаслідок нічного артилерійського обстрілу міста поранення отримало двоє місцевих мешканців: 65-річний чоловік та 53-річна жінка. З осколковими пораненнями вони перебувають під наглядом лікарів.", - повідомляють у Нацполіції.

Також відомо про пошкодження приватних осель, господарських споруд, автомобіля, готелю та ліній електропостачання.