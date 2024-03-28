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Атака РФ Дніпропетровської області: внаслідок обстрілів є загиблий та постраждалі (фото)

Фото: наслідки обстрілу РФ Дніпропетровської області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок ударів РФ по Дніпропетровській області 27 та 28 березня є загиблий та постраждалі. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, приватний сектор та транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Так, 27 березня, росіяни здійснили артобстріл та спрямовували дрони на Нікополь, Марганецьку та Покровську сільські територіальні громади. Вночі атаки на місто повторилися. Як зазначають у відомстві, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

"Від уламків російських снарядів поблизу свого будинку загинув 55-річний чоловік. Також в місті під час скиду дрону постраждала 49-річна жінка - їй надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

На місцях атаки пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні оселі, господарські споруди та автомобілі, обірвано лінії електропостачання. У будинках зруйновано стіни та дах, огорожі та вікна.

"Внаслідок нічного артилерійського обстрілу міста поранення отримало двоє місцевих мешканців: 65-річний чоловік та 53-річна жінка. З осколковими пораненнями вони перебувають під наглядом лікарів.", - повідомляють у Нацполіції.

Також відомо про пошкодження приватних осель, господарських споруд, автомобіля, готелю та ліній електропостачання.

 Фото: наслідки обстрілу РФ Дніпропетровської області (t.me/UA_National_Police)

Атака РФ з 27 на 28 березня

Російські війська атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" та ракетами сьогодні вночі з 27 на 28 березня.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли до повітряного простору України з боку Курської області РФ до Сумської області курсом на Харків. Через деякий час у Харкові було чути вибухи.

Раніше повідомлялось, що сьогодні вночі, 28 березня, у Дніпрі було чути звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

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Дніпропетровська область