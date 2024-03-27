Росіяни атакували артилерією та дронами Нікополь, є загиблий
Сьогодні, 27 березня, внаслідок російського обстрілу по Нікополю Дніпропетровської області загинув цивільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.
Як пише прокуратура, терористи атакували населений пункт з артилерії та БпЛА. Внаслідок ударів загинув 55-річний чоловік. Також поранення отримала 49-річна жінка.
Внаслідок ударів були пошкоджені:
- приватні будинки;
- господарські споруди;
- лінії електропередач.
Фото: росіяни атакували артилерією та дронами Нікополь, є загиблий (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Обстріли Нікополя
Наразі місто перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Під час нещодавньої атаки терористи влучили у приватні будинки, газогін та лінії електропередач дронами та артилерією.
Також, 6 березня, ворог під час обстрілів влучив у торговельний центр населеного пункту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.