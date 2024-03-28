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Атака РФ Днепропетровской области: в результате обстрелов есть погибший и пострадавшие (фото)

Фото: последствия обстрела РФ Днепропетровской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

В результате ударов РФ по Днепропетровской области 27 и 28 марта есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, повреждены многоэтажки, частный сектор и транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, 27 марта россияне совершили артобстрел и направляли дроны на Никополь, Марганецкую и Покровскую сельские территориальные общины. Ночью атаки на город повторились. Как отмечают в ведомстве, один человек погиб, еще трое получили ранения.

"От обломков российских снарядов у своего дома погиб 55-летний мужчина. Также в городе во время сброса дрона пострадала 49-летняя женщина - ей оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На местах атаки повреждены многоэтажные дома, частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, оборваны линии электроснабжения. В домах разрушены стены и крыша, изувечены ограждения и окна.

"В результате ночного артиллерийского обстрела города ранения получили двое местных жителей: 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. С осколочными ранениями они находятся под наблюдением врачей", - сообщают в Нацполиции.

Также известно о повреждении частных домов, хозяйственных сооружений, автомобиля, гостиницы и линий электроснабжения.

Фото: последствия обстрела РФ Днепропетровской области (t.me/UA_National_Police)

Атака РФ с 27 по 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" и ракетами сегодня ночью с 27 на 28 марта.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что сначала дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области в Сумскую область курсом на Харьков. Через некоторое время в Харькове были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 28 марта, в Днепре были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

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Днепропетровская область