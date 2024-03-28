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У Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги

Четвер 28 березня 2024 01:10
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У Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі було чути звуки вибухів сьогодні вночі, 28 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в районі міста зафіксовано ударні дрони типу "Шахед". Також повідомлялося, що кілька безпілотників рухаються до міста з південного та південно-східного напрямків.

Атака "Шахедів" з 27 на 28 березня

Російські війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли до повітряного простору України з боку Курської області РФ до Сумської області курсом на Харків. Через деякий час у Харкові було чути вибухи.

Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними моніторингових пабліків, дрони були запущені з території тимчасово окупованого Криму.

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