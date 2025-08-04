Атака ракет і дронів на Хмельницьку область: з’явились перші наслідки
Сьогодні вночі, зранку та вдень 4 серпня Хмельницька область зазнала чергової ворожої атаки з боку російських окупантів. Противник застосував як ударні безпілотники, так і ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
За його словами, сили протиповітряної оборони знищили два ворожі дрони, також один безпілотник було локаційно втрачено.
"Постраждалих та загиблих немає. Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже на місці й приступили до відновлювальних робіт", - повідомив він.
Атака на Хмельницьку область
Нагадаємо, сьогодні вранці у Хмельницькій області лунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу ракет. Повітряні сили повідомляли про пуск ракети "Кинджал" в напрямку Хмельниччини.
Вдень в області пролунали повторні вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу пуску "Кинджалів".
За даними ПС, сьогодні Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак із застосуванням ударних дронів типу Shahed та аеробалістичної ракети "Кинджал".
5 липня російські окупанти завдали ракетного удару по території України, запустивши дві ракети типу "Кинджал". Обидві ракети були спрямовані на місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині.
Де знаходиться Старокостянтинів і чому це місто ворог часто атакує - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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