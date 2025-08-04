Атака ракет і дронів на Хмельницьку область: з’явились перші наслідки

Сьогодні вночі, зранку та вдень 4 серпня Хмельницька область зазнала чергової ворожої атаки з боку російських окупантів. Противник застосував як ударні безпілотники, так і ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Постраждалих та загиблих немає. Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже на місці й приступили до відновлювальних робіт", - повідомив він.

За його словами, сили протиповітряної оборони знищили два ворожі дрони, також один безпілотник було локаційно втрачено.

Атака на Хмельницьку область

Нагадаємо, сьогодні вранці у Хмельницькій області лунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу ракет. Повітряні сили повідомляли про пуск ракети "Кинджал" в напрямку Хмельниччини.

Вдень в області пролунали повторні вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу пуску "Кинджалів".

За даними ПС, сьогодні Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак із застосуванням ударних дронів типу Shahed та аеробалістичної ракети "Кинджал".

5 липня російські окупанти завдали ракетного удару по території України, запустивши дві ракети типу "Кинджал". Обидві ракети були спрямовані на місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Де знаходиться Старокостянтинів і чому це місто ворог часто атакує - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про те, що таке російська ракета Х-47М2, чим вона небезпечна та які комплекси ППО можуть її збити - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.