У Хмельницькій області знову лунають вибухи на тлі загрози "Кинджалів"

Вдень, 4 серпня, у Хмельницькій області пролунали повторні вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу пуску "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.

"На Хмельниччині знову пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

Атака на Хмельницьку область

Перед тим повідомлялося про зліт російського винищувача МіГ-31К, здатного нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Нагадаємо, сьогодні вранці у Хмельницькій області також лунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу ракет.

5 липня російські окупанти здійснили ракетний удар по території України, запустивши дві ракети типу "Кинджал". Обидві ракети були спрямовані на місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Варто додати, що росіяни дуже часто намагаються бити по цьому місту, оскільки там розташована найкраща українська авіабаза.

Вночі вони атакують Старокостянтинів безпілотниками, іноді запускають по ньому ракети - як "Кинджали", так і крилаті, або балістичні. Проте усі російські потуги ні до чого не призвели.

Детальніше про те, що таке російська ракета Х-47М2, чим вона небезпечна та які комплекси ППО можуть її збити - у матеріалі РБК-Україна.