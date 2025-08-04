Атака ракет и дронов на Хмельницкую область: появились первые последствия

Сегодня ночью, утром и днем 4 августа Хмельницкая область подверглась очередной вражеской атаке со стороны российских оккупантов. Противник применил как ударные беспилотники, так и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.