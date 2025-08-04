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У Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі ракетної загрози

Понеділок 04 серпня 2025 09:14
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У Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі ракетної загрози Фото: російський винищувач МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вранці, 4 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Кинджал в напрямку Хмельниччини", - повідомили військові.

Згідно з інформацією Повітряних Сил ЗСУ, була зафіксована швидкісна повітряна ціль, яка рухалася в напрямку Старокостянтинова.

Раніше повідомлялося про зліт російського винищувача МіГ-31К, здатного нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

У місцевих Телеграм-каналах повідомляли про потужні вибухи.

Нагадаємо, що 5 липня російські військові випустили по Україні дві ракети типу "Кинджал". Обидві цілі були направлені по Старокостянтинову Хмельницької області.

Росіяни дуже часто намагаються бити по цьому місту, оскільки там розташована найкраща українська авіабаза.

Вночі вони атакують Старокостянтинів безпілотниками, іноді запускають по ньому ракети - як "Кинджали", так і крилаті, або балістичні. Проте усі російські потуги ні до чого не призвели.

Детальніше про те, що таке російська ракета Х-47М2, чим вона небезпечна та які комплекси ППО можуть її збити - у матеріалі РБК-Україна.

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Хмельницька область Війна в Україні Російська Федерація
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