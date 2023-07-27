Нічна атака. Росія випустила 2 ракети та 8 дронів, всі "Шахеди" збили

Росія в ніч на 27 липня випустила по Україні ракети та дрони-камікадзе іранського виробництва. Всі "Шахеди" збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Вночі окупанти випустили дві ракети типу "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. Їх збити не вдалося. Ракети атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Крім того, російські окупанти випустили 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Сили ППО збили усі ворожі дрони-камікадзе у Хмельницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нічна атака

В ніч на 27 липня у південних та центральних областях лунала повітряна тривога. Військові попереджали про загрозу ударів ракетами та дронами.

У Хмельницькій області вночі чули вибухи, які пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Також відомо про ракетний удар по Одеській області. Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі, внаслідок атаки пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів. Через влучання ракети загинув охоронець.

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