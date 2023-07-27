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Вночі росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області "Калібрами": є жертва

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Одеса, Четвер 27 липня 2023 08:23
Вночі росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області "Калібрами": є жертва Фото: росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області "Калібрами" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Загинув охоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Так, ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

"Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів", - йдеться в повідомленні.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

"Внаслідок влучення загинув цивільний охоронець 1979 р.н.", - додав він.

Особливості атаки РФ

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог спершу спрямував "Шахеди" по центру України, оминаючи південь, а потім на початку грози застосував "Калібри", випустивши їх з Чорного моря.

"Цієї ночі ми можемо констатувати, що ворог вдався знов до потужної атаки, в тому числі і на південь України, використовуючи безпілотні летальні апарати, спрямував "шахеди" в центральні регіони України по "класичному варіанту", обминаючи південь через тимчасово окуповані території", - розповіла вона в ефірі телемарафону.

Гуменюк додала, що ЗСУ спостерігали, як "шахеди" рухались там, де зона ураження силам ППО недоступна.

"Але після хвилі "шахедів" на початку грози ворог підступно застосував "Калібри" з Чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одеської області. Зруйновану одну адміністративну будівлю в одному з портів і загинув охоронець", - додала вона.

Обстріл України 27 липня

В ніч на четвер, 27 липня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялось про загрозу застосування ворожих ракет та безпілотників. Зокрема, у Хмельницькій області лунали вибухи.

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