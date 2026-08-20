Атака на південь Одещини знеструмила 13 тисяч домівок, палали фури з продуктами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Що відомо про наслідки

Ціллю нічної атаки стала цивільна інфраструктура на півдні Одещини. Унаслідок удару в кількох населених пунктах фіксують перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням.

Фото: Наслідки атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)

Ще на одній локації через атаку загорілися два причепи вантажівок із продуктами харчування. Пожежі, що виникли, вже повністю загасили.

Постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків удару.