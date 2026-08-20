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Атака на юг Одесской области обесточила 13 тысяч домов, пылали фуры с продуктами

09:29 20.08.2026 Чт
1 мин
Энергетики уже возобновляют электроснабжение
aimg Валерия Абабина
Атака на юг Одесской области обесточила 13 тысяч домов, пылали фуры с продуктами Фото: Последствия атаки на Одесщину (t.me/odeskaODA)
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Ночью россияне снова массированно атаковали юг Одесщины, под удар попала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Что известно о последствиях

Целью ночной атаки стала гражданская инфраструктура на юге Одесщины. В результате удара в нескольких населенных пунктах фиксируют перебои с электроснабжением. По состоянию на утро без света остаются 13 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением.

Фото: Последствия атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)

Еще на одной локации из-за атаки загорелись два прицепа грузовиков с продуктами питания. Возникшие пожары уже полностью потушили.

Пострадавших нет. На местах происшествия идет ликвидация последствий удара.

Напомним, юг Одесской области и сама Одесса регулярно попадают под российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В ночь на 9 августа россияне нанесли комбинированный удар по Одессе дронами и баллистикой. Тогдасерьезно повредили энергообъекты , из-за чего часть города осталась без света и воды, а движение электротранспорта временно остановили.

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