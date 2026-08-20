Атака на юг Одесской области обесточила 13 тысяч домов, пылали фуры с продуктами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Что известно о последствиях

Целью ночной атаки стала гражданская инфраструктура на юге Одесщины. В результате удара в нескольких населенных пунктах фиксируют перебои с электроснабжением. По состоянию на утро без света остаются 13 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением.

Фото: Последствия атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)

Еще на одной локации из-за атаки загорелись два прицепа грузовиков с продуктами питания. Возникшие пожары уже полностью потушили.

Пострадавших нет. На местах происшествия идет ликвидация последствий удара.