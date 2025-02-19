Атака на Одесу: росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК

У ніч на 19 лютого, під час обстрілу Одеської області, російські терористи атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Внаслідок удару по енергооб'єкт без світла залишились частина домівок в:
Станом на ранок енергетики відновили світло в майже 15 тисячах родин після того, як переживили їх з резервних ліній, де це було можливо.
"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет - відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів", - додає ДТЕК.
Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово.
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно завдають ударів по території України. Зокрема кожної ночі ворог вдається до атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА). У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".
Під час атаки постраждала Одеса. Спочатку було відомо про одного пораненого, але пізніше їх кількість зросла. Зокрема на обстріл міста відреагував й президент Володимир Зеленський.
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