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Атака на Одесу: росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК

Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 19 лютого, під час обстрілу Одеської області, російські терористи атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Внаслідок удару по енергооб'єкт без світла залишились частина домівок в: 

  • Одесі; 
  • Одеському районі. 

Станом на ранок енергетики відновили світло в майже 15 тисячах родин після того, як переживили їх з резервних ліній, де це було можливо. 

"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет - відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів", - додає ДТЕК. 

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово. 

Обстріл України у ніч на 19 лютого

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно завдають ударів по території України. Зокрема кожної ночі ворог вдається до атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА). У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".

Під час атаки постраждала Одеса. Спочатку було відомо про одного пораненого, але пізніше їх кількість зросла. Зокрема на обстріл міста відреагував й президент Володимир Зеленський.

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