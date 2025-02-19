Атака на Одессу: россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК

В ночь на 19 февраля, во время обстрела Одесской области, российские террористы атаковали энергетический объект ДТЭК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
Вследствие удара по энергообъекту без света остались часть домов в:
По состоянию на утро энергетики восстановили свет в почти 15 тысячах семей после того, как пережили их с резервных линий, где это было возможно.
"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет - восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", - добавляет ДТЭК.
Отмечается, что ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно.
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно наносят удары по территории Украины. В частности каждую ночь враг прибегает к атаке беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В ночь на 19 февраля враг запустил 167 дронов и 2 баллистические ракеты "Искандер".
Во время атаки пострадала Одесса. Сначала было известно об одном раненом, но позже их количество возросло. В частности на обстрел города отреагировал и президент Владимир Зеленский.
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