Атака на Одеську область: стали відомі наслідки нічного обстрілу

Цієї ночі в Одеській області збили два ударні дрони та 5 російських ракет. Проте є влучання на території Березівського району.

Як повідомили в ОВА, російські окупанти пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру, а саме угіддя та зерносховище. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами Кіпера, на місці влучань працюють відповідні служби.

Фото: наслідки ворожої атаки на Одеську область (https://t.me/SJTF_Odes/803)

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у центральних, східних та південних областях. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Зокрема, захисники "приземлили" всі 6 дронів-камікадзе та 6 з 10 крилатих ракет.

При цьому речниця Сил оборони півдні Наталія Гуменюк заявила, що окупанти хотіли заплутати ППО, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок, виконували складні маневри.

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