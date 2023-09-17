Атака на Одесскую область: стали известны последствия ночного обстрела

Этой ночью в Одесской области сбили два ударных дрона и пять российских ракет. Однако есть попадания на территории Березовского района.

Как сообщили в ОВА, российские оккупанты повредили сельскохозяйственную инфраструктуру, а именно угодья и зернохранилище. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

По словам Кипера, на месте попаданий работают соответствующие службы.

Фото: последствия вражеской атаки на Одесскую область (https://t.me/SJTF_Odes/803)

Что известно о ночной атаке

Этой ночью россияне снова атаковали Украину. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в центральных, восточных и южных областях. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В частности, защитники "приземлили" все 6 дронов-камикадзе и 6 из 10 крылатых ракет.

При этом спикер Сил обороны на юге Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты хотели запутать ПВО, поскольку вражеские ракеты меняли направление, выполняли сложные маневры.

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