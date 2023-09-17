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Складні маневри ракет. Гуменюк розповіла про деталі нічного обстрілу

Україна, Неділя 17 вересня 2023 08:32
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Складні маневри ракет. Гуменюк розповіла про деталі нічного обстрілу Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нічна атака окупантів на Україну 17 вересня була змішаною. Росіяни використали дронами-камікадзе та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій", - сказала Гуменюк, коментуючи нічну атаку.

За її словами, окупанти намагалися заплутати наші протиповітряну оборону, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок, виконували складні маневри.

"Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває", - додала речниця.

Гуменюк наголосила, що результати бойової роботи є, але підсумки будуть пізніше.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у центральних, східних та південних областях. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Також окупанти вдарили по Харкову. Загарбники, ймовірно, застосували зенітні ракети С-300. Це вже друга атака на Харків за останню добу.

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