Атака на Одесскую область: РФ ударила по газовому объекту, пожар видели из Румынии
Сегодня ночью, 6 августа, россияне нанесли удар дронами-камикадзе по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки повреждены объекты газовой инфраструктуры, вспыхнул пожар, который видели в Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Digi24.ro и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Что происходило ночью
По данным румынских журналистов, на номер 112 поступило 19 звонков о пожаре, который вспыхнул в результате удара на украинской территории. Воздушная тревога в Румынии продолжалась около 90 минут.
"Около 01:10 Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, информируя граждан о возможности падения объектов из воздушного пространства и о необходимости принять меры безопасности", - сообщили спасатели.
Министерство национальной обороны Румынии с помощью специальных средств выявило российские цели на территории Украины, вблизи северной границы с Румынией, в районе реки Дунай и рукава Килия-Векэ.
После удара на украинской территории вспыхнул пожар, что вызвало путаницу среди местных жителей Румынии, которые подумали, что огонь рядом с ними.
Реакция в Украине
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку на Измаильский район и сообщил о повреждении газовой инфраструктуры.
"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные. Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы", - говорится в заявлении Кипера.
Он уточнил, что огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.
Работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения.
Удары по Одесской области
Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 4 августа, дронами атаковала Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Тогда наибольшие разрушения понесла территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника.
В ночь на 24 июля, Одессу атаковали более 30 российских дронов. В результате обстрела вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.