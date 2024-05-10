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Атака на НПЗ у Калузькій області була операцією ГУР, - джерело

Фото: атака на НПЗ у Калузькій області була операцією ГУР (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

В ніч на 10 травня, в рамках операції Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, було атаковано нафтопереробний завод в Калузькій області Російської Федерації.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в українській спецслужбі.

Загалом об'єкт атакували кілька дронів-камікадзе. За словами очевидців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно пролітаючі БпЛА, а також роботу протиповітряної оборони. Пізніше на місці влучання дронів почалась сильна пожежа. Ба більше, інформацію щодо ураження підтвердив голова регіону Владислав Шапша. 

Як стверджують очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом й мазутом. 

З 00:45 по 01:25 пролунало п'ять потужних вибухів. В рамках операції було уражено: 

  • установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність - переробка 1,2 млн тонн на рік);
  • 3 цистерни з дизельним пальним;
  • 1 цистерну з мазутом.

"Перший завод" 

"Перший завод" є найбільшим нафтохімічним підприємством Калузької області, який займається переробкою товарної нафти й газоконденсату. Об'єкт розташований близько 300 кілометрах від кордону з Україною.  

Ба більше, його розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.

Удари по російських НПЗ

Удари по ворожих НПЗ стають все частішим явищем. Як пишуть окремі ЗМІ, атаки призвели до дефіциту бензину у Російській Федерації. Вчора, 9 травня, стало відомо про удар безпілотниками Служби безпеки України (СБУ) по двох перевалочних нафтобазах в Краснодарському краї Російської Федерації.

 

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