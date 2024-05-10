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Атака на НПЗ в Калужской области была операцией ГУР, - источник

Фото: атака на НПЗ в Калужской области была операцией ГУР (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

В ночь на 10 мая, в рамках операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Калужской области Российской Федерации.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в украинской спецслужбе.

В целом объект атаковали несколько дронов-камикадзе. По словам очевидцев, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе было слышно пролетающие БпЛА, а также работу противовоздушной обороны. Позже на месте попадания дронов начался сильный пожар. Более того, информацию о поражении подтвердил глава региона Владислав Шапша. 

Как утверждают очевидцы, огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом. 

С 00:45 по 01:25 прозвучало пять мощных взрывов. В рамках операции было поражено: 

  • установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность - переработка 1,2 млн тонн в год);
  • 3 цистерны с дизельным топливом;
  • 1 цистерну с мазутом.

"Первый завод"

"Первый завод" является крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области, занимающимся переработкой товарной нефти и газоконденсата. Объект расположен около 300 км от границы с Украиной.

Более того, его разведка уже атаковала 15 марта 2024 года.

Удары по российским НПЗ

Удары по вражеских НПЗ становятся все более частым явлением. Как пишут отдельные СМИ, атаки привели к дефициту бензина в Российской Федерации. Вчера, 9 мая, стало известно об ударе беспилотниками Службы безопасности Украины (СБУ) по двум перевалочным нефтебазам в Краснодарском крае Российской Федерации.

 

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