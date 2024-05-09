У РФ скаржаться на атаку дронів на нафтобазу на Кубані

У Краснодарському краї (Російська Федерація) у ніч проти 9 травня прозвучав вибух нібито через атаку безпілотників на місцеву нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що відповідна нафтобаза, яка була атакована БПЛА, розташована у селі Юрівка на Кубані, уточнюють Telegram-канали Mash та ВЧК-ОГПУ.

Також варто зауважити, що у мережі були оприлюднені кадри нібито цього удару із застосуванням безпілотника чи безпілотників по базі. На відео можна почути характерний звук мотора, попередньо дрона, після чого прогримів потужний вибух, а у нічному небі був яскравий спалах.

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Оновлено о 03:45

Пізніше пропагандисти розповіли, що нібито шість українських дронів "намагалися атакувати" нафтобазу, але їх "посадили" системою РЕБ. Проте деякі БПЛА впали прямо на резервуари у селі Юрівка - і на базі сталася пожежа.

Як передає Тг-канал Mash, на місці працюють 62 пожежників та 20 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Інші атаки на НПЗ і нафтобази на Кубані

Нагадаємо, на нафтопереробних заводах та нафтобаз в Краснодарському краї РФ далеко не вперше відбуваються різноманітні вибухи та пожежі. Часто представники влади регіону при цьому пояснюють інциденти атаками безпілотників.

Так, наприклад, у ніч проти 27 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край - тоді були зафіксовані влучання та пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" біля міста Слов'янськ-на-Кубані.

Як заявляв губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, у регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку дронів. Додамо, у місцевих пабліках та росЗМІ писали, що безпілотники також атакували Ільський НПЗ та низку інших об'єктів.

До слова, джерела РБК-Україна повідомили, що у ніч проти 27 квітня СБУ атакувала дронами військовий аеродром "Кущевск" та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії: Ільський та Слов’янський НПЗ.

Також нагадаємо, що перед тим у лютому у Краснодарському краї також палав нафтопереробний завод. Тоді місцеві жителі розповідали, що перед займанням чули звуки вибухів.