Атака невідомих дронів на Саратов і Волгоград: що вивели з ладу

Атаки на Саратовську область

У Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього Росія підіймає літаки Ту-95 і Ту-160 для ракетних ударів по Україні.

Періодично місто атакують невідомі дрони.

Наприклад, БпЛА били по стратегічним об’єктам у Саратові та Енгельсі в червні 2025 року. Місцеві жителі теж повідомляли про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.