Атака неизвестных дронов на Саратов и Волгоград: что вывели из строя

В течение всей ночи на 16 октября в российском Саратове гудели сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы. В городе работало ПВО.

Местные жители писали о неизвестных летательных аппаратах, похожих на БПЛА, в небе.

Также сообщалось, что некоторые дроны улетали на Самарскую область.

О "массированной атаке" на энергетические объекты Волгоградской области сообщил губернатор.

По его словам, в результате падения обломков неизвестного беспилотника произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская". Несколько близлежащих населенных пунктов остались без электроснабжения.

Подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".