Атака на міст під Маяками: Україна терміново перебудовує логістику півдня

Після удару по мосту в районі Маяків Одеської області влада зосередилася на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Це критично важливо для пасажирських перевезень, логістики та транзиту до кордону й дунайського напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Кулеби, віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України.
Нові маршрути опрацьовуються для пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком.
Перенаправлення транспорту здійснюють з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.
Паралельно Україна координує дії з Республікою Молдова. Сторони опрацьовують транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб не допустити збоїв у роботі логістики півдня країни.
З початку осені Росія системно застосовує однакову тактику - удари дронами-камікадзе типу Shahed та балістичними ракетами по логістичних шляхах прифронтових регіонів.
Основна мета таких атак - тиснути на цивільне населення, ускладнювати пересування та порушувати постачання і стабільну роботу регіонів поблизу фронту.
У відповідь українська сторона працює над відновленням і посиленням захисту логістичної інфраструктури, а також над розширенням мережі альтернативних маршрутів.
Організація нових шляхів руху триває, щоб забезпечити безперервне сполучення та життєдіяльність півдня України.
Нагадаємо, що ввечері 18 грудня війська РФ атакували ударним дроном міст поблизу села Маяки в Одеській області. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, у якому перебувала жінка з дітьми. Жінка загинула на місці, а діти зазнали важких поранень.
Також, після авіаційного удару в Одеській області тимчасово обмежили рух транспорту до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, було призупинено рух трасою Одеса - Рені, яка є ключовою для південного напрямку.
Варто зазначити, що Одеська область останнім часом регулярно зазнає атак з боку РФ. Так, 17 грудня окупанти здійснили дві хвилі ударів, внаслідок яких було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури.
Через закриття мосту на трасі Одеса - Рені у Молдові поблизу кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які наразі не можуть повернутися додому після атак російських дронів.