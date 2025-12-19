Атака на міст під Маяками: Україна терміново перебудовує логістику півдня

Атака на міст біля Одеси: що відомо

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня війська РФ атакували ударним дроном міст поблизу села Маяки в Одеській області. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, у якому перебувала жінка з дітьми. Жінка загинула на місці, а діти зазнали важких поранень.

Також, після авіаційного удару в Одеській області тимчасово обмежили рух транспорту до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, було призупинено рух трасою Одеса - Рені, яка є ключовою для південного напрямку.

Варто зазначити, що Одеська область останнім часом регулярно зазнає атак з боку РФ. Так, 17 грудня окупанти здійснили дві хвилі ударів, внаслідок яких було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури.

Через закриття мосту на трасі Одеса - Рені у Молдові поблизу кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які наразі не можуть повернутися додому після атак російських дронів.