Атака на мост под Маяками: Украина срочно перестраивает логистику юга

После удара по мосту в районе Маяков Одесской области власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это критически важно для пассажирских перевозок, логистики и транзита к границе и дунайскому направлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Кулебы, вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.
Новые маршруты прорабатываются для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением.
Перенаправление транспорта осуществляют с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети.
Параллельно Украина координирует действия с Республикой Молдова. Стороны прорабатывают транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы не допустить сбоев в работе логистики юга страны.
С начала осени Россия системно применяет одинаковую тактику - удары дронами-камикадзе типа Shahed и баллистическими ракетами по логистическим путям прифронтовых регионов.
Основная цель таких атак - давить на гражданское население, затруднять передвижение и нарушать снабжение и стабильную работу регионов вблизи фронта.
В ответ украинская сторона работает над восстановлением и усилением защиты логистической инфраструктуры, а также над расширением сети альтернативных маршрутов.
Организация новых путей движения продолжается, чтобы обеспечить непрерывное сообщение и жизнедеятельность юга Украины.
Напомним, что вечером 18 декабря войска РФ атаковали ударным дроном мост вблизи села Маяки в Одесской области. Беспилотник попал в легковой автомобиль, в котором находилась женщина с детьми. Женщина погибла на месте, а дети получили тяжелые ранения.
Также, после авиационного удара в Одесской области временно ограничили движение транспорта к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности, было приостановлено движение по трассе Одесса - Рени, которая является ключевой для южного направления.
Стоит отметить, что Одесская область в последнее время регулярно подвергается атакам со стороны РФ. Так, 17 декабря оккупанты совершили две волны ударов, в результате которых был поврежден объект транспортной инфраструктуры.
Из-за закрытия моста на трассе Одесса - Рени в Молдове вблизи границы развернули временный лагерь для граждан Украины, которые пока не могут вернуться домой после атак российских дронов.