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Атака на Кривий Ріг: з'явились фото наслідків

Кривий Ріг , Понеділок 30 червня 2025 12:08
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Атака на Кривий Ріг: з'явились фото наслідків Фото: наслідки дронової атаки на Кривий Ріг (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Зранку в понеділок, 30 червня, Кривий Ріг зазнав повітряної атаки "Шахедами". Внаслідок удару пошкоджено автомобілі, будівлю та поранено троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За оперативною інформацією, вибухова хвиля пошкодила п’ять автомобілів та спричинила пожежу в одній з будівель. На місці працюють підрозділи ДСНС, яким вдалося ліквідувати займання.

"Російські окупанти завдали удару БпЛА по місту. Попередньо, поранені 3 людини", - йдеться у повідомленні.

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару. Інформація щодо масштабу руйнувань та стану потерпілих уточнюється.

Фото: наслідки дронової атаки на Кривий Ріг (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України

Зранку, 30 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Кривому Розі. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки у місті постраждали троє людей. Стан 52-річного чоловіка оцінюється як тяжкий. Ще дві жінки - 44 та 54 років - отримали медичну допомогу на місці, їхній стан задовільний.

Також сьогодні вибухи лунали біля Харкова. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

У ніч на 30 червня Росія запустила по Україні 107 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 74 з них - переважно над північними, східними та південними регіонами. Із загальної кількості збитих: 64 безпілотники знищили вогневими засобами, ще 10 - локаційно втрачені або були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

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