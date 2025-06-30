ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака на Кривой Рог: появились фото последствий

Кривой Рог, Понедельник 30 июня 2025 12:08
UA EN RU
Атака на Кривой Рог: появились фото последствий Фото: последствия дроновой атаки на Кривой Рог (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Утром в понедельник, 30 июня, Кривой Рог подвергся воздушной атаке "Шахедами". В результате удара повреждены автомобили, здание и ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По оперативной информации, взрывная волна повредила пять автомобилей и вызвала пожар в одном из зданий. На месте работают подразделения ГСЧС, которым удалось ликвидировать возгорание.

"Российские оккупанты нанесли удар БпЛА по городу. Предварительно, ранены 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий удара. Информация о масштабе разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Фото: последствия дроновой атаки на Кривой Рог (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины

Утром, 30 июня, во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кривом Роге. По информации местных властей, в результате атаки в городе пострадали три человека. Состояние 52-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Еще две женщины - 44 и 54 лет - получили медицинскую помощь на месте, их состояние удовлетворительное.

Также сегодня взрывы раздавались возле Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.

Позже стало известно о попадании в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

В ночь на 30 июня Россия запустила по Украине 107 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 74 из них - преимущественно над северными, восточными и южными регионами. Из общего количества сбитых: 64 беспилотника уничтожили огневыми средствами, еще 10 - локально потеряны или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу