Атака на "Київстар": СБУ викрила хакерів російської спецслужби та передасть справу до Гааги

Як повідомив Вітюк, спецслужбовці збирають доказову базу на хакерів ГРУ РФ, які здійснили атаку на одного з національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".

Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а надалі передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!" - зазначив Вітюк.

Водночас він підкреслив, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

Деталі атаки на "Київстар"

Наразі СБУ встановила, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

Вітюк повідомив, що наразі СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Водночас спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що у межах кримінального провадження відомство опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до атаки.