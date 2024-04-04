Атака на "Киевстар": СБУ разоблачила хакеров российской спецслужбы и передаст дело Гааге

Как сообщил Витюк, спецслужащие собирают доказательную базу на хакеров ГРУ РФ, совершивших атаку на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар".

После проведения всех экспертиз и объявления подозрений материалы этого расследования будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне!" - отметил Витюк.

В то же время, он подчеркнул, что кибератаки по гражданской инфраструктуре должны быть признаны военными преступлениями.

Детали атаки на "Киевстар"

В настоящее время СБУ установила, что атаку на "Киевстар" реализовала хакерская группировка SandWorm, являющаяся штатным подразделением российского ГРУ.

Витюк сообщил, что в настоящее время СБУ проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. В то же время, спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Он подчеркнул, что в рамках уголовного производства ведомство прорабатывает всех участников вертикали, причастных к атаке.