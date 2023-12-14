"Чорний лебідь": банкіри постраждали від неочікуваної хакерської атаки на "Київстар"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на круглий стіл Що 2024 рік готує банківській системі, який провів " Фінансовий клуб ".

"Ми всі дуже добре підготувалися до всіх ризиків, які були в попередньому році, але "чорного лебедя" з "Київстаром" ніхто не очікував, що можна завалити таку потужну компанію. І до цього, я гадаю, ми ніколи не зможемо підготуватися, зрозуміти, які ще можуть бути виклики у нас", - заявив заступник голови правління ТАСкомбанку Анатолій Кухарчук.

За його словами, на роботу банків збій не вплинув "На мережу відділень це не вплинуло ніяк, тому що там по два-три провайдери заведено, "старлінки" є, генератори є, все є, і вони там працюють без проблем. Але POS-термінали – так, десь 40% перестали працювати, і це проблема", - сказав банкір.

Наслідки кібератаки на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар". Через збій по всій країні був відсутній мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.

Мобільний зв'язок почали відновлювати тільки увечері 13 грудня. Попередньо інтернет повинен з'явитися протягом 14 грудня.

НБУ рекомендував банкам України створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів, оскільки кібератака на "Київстар" та збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.