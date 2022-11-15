UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака на Київ. Росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі, - Кличко

Ілюстративне фото: росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань", - написав він.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у столиці було збито чотири ракети.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця влучань російських ракет.

Тим часом КМВА закликає жителів не публікувати фото та відео влучань, аби не коригувати дії росіян.

РБК-Україна повідомляло про серію вибухів у Києві.

Вибухи також чули жителі низки інших областей. Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію у регіонах України, - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоВійна Росії проти України