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Атака на Киев. Россияне попали в два жилых дома в Печерском районе, - Кличко

Иллюстративное фото: россияне попали в два жилых дома в Печерском районе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - написал он.

Между тем Киевская городская военная администрация сообщает, что в столице были сбиты четыре ракеты.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с место попадания российских ракет.

Тем временем КМВА призывает жителей не публиковать фото и видео попаданий, чтобы не корректировать действия россиян.

РБК-Украина сообщало о серии взрывов в Киеве.

Взрывы также слышали жители ряда других областей. Все, что известно об угрозе ракетных ударов, взрывах и ситуации в регионах Украины, - читайте по ссылке.

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