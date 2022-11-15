Атака на Киев. Россияне попали в два жилых дома в Печерском районе, - Кличко

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - написал он.

Между тем Киевская городская военная администрация сообщает, что в столице были сбиты четыре ракеты.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с место попадания российских ракет.

Тем временем КМВА призывает жителей не публиковать фото и видео попаданий, чтобы не корректировать действия россиян.

РБК-Украина сообщало о серии взрывов в Киеве.

Взрывы также слышали жители ряда других областей. Все, что известно об угрозе ракетных ударов, взрывах и ситуации в регионах Украины, - читайте по ссылке.

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