Атака на Київ: як виглядає зруйнований будинок у Солом’янському районі

Обстріл Києва

Вночі після опівночі ворог запустив у напрямку України крилаті ракети "Калібр".

Близько першої ночі Київ атакувала велика кількість балістичних ракет.

За останніми даними, внаслідок обстрілу Києва загинули 9, постраждали 63 людини. У лікарні доправили 42 людини, серед них 6 дітей.

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