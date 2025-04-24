Атака на Київ: як виглядає зруйнований будинок у Солом’янському районі

Вночі російські терористи масштабно обстріляли Київ ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного фотокореспондента.
Ворог атакував столицю балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами "Шахед".
Через падіння уламків сталися руйнування цивільної інфраструктури в п'яти районах столиці.
Фото: наслідки обстрілу в Святошинському районі Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Вночі після опівночі ворог запустив у напрямку України крилаті ракети "Калібр".
Близько першої ночі Київ атакувала велика кількість балістичних ракет.
За останніми даними, внаслідок обстрілу Києва загинули 9, постраждали 63 людини. У лікарні доправили 42 людини, серед них 6 дітей.
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