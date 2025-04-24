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Атака на Киев: как выглядит разрушенный дом в Соломенском районе

Фото: в столице зафиксированы масштабные разрушения жилой инфраструктуры (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские террористы масштабно обстреляли Киев ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного фотокорреспондента.

Враг атаковал столицу баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами "Шахед".

Из-за падения обломков произошли разрушения гражданской инфраструктуры в пяти районах столицы.

 

Фото: последствия обстрела в Святошинском районе Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обстрел Киева

Ночью после полуночи враг запустил в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр".

Около часа ночи Киев атаковало большое количество баллистических ракет.

Согласно посленим данным, в результате обстрела Киева погибли 9, пострадали 63 человека. В больницы доставили 42 человека, среди них 6 детей.

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