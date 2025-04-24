Атака на Киев: как выглядит разрушенный дом в Соломенском районе

Обстрел Киева

Ночью после полуночи враг запустил в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр".

Около часа ночи Киев атаковало большое количество баллистических ракет.

Согласно посленим данным, в результате обстрела Киева погибли 9, пострадали 63 человека. В больницы доставили 42 человека, среди них 6 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.