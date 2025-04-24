Кількість жертв у Києві зросла: ДСНС опублікувала фото наслідків атаки РФ

В ніч на 24 квітня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами і дронами. За останніми даними, кількість жертв знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Станом на зараз у 5 районах столиці продовжується ліквідація наслідків річного обстрілу.

У ДСНС розповіли, до пожежі виникли в гаражах, адмінбудівлі та нежитлових будівлях. Також внаслідок уламків горіли автомобілі та суха трава. Однак вогнеборці ліквідували загоряння.

Надзвичайники поінформували, що в житлових будинках сталася руйнування, наразі тривають пошуки людей під завалами.

"За попередніми даними, загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва в ніч на 24 квітня

Нагадаємо, що цієї ночі і зранку росіяни атакували дронами та ракетами Київ та низку інших міст України. Ворог двічі здійснив ракетну атаку.

Мер Харкова та начальник КМВА інформували, що наслідки ворожої атаки були зафіксовані у Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема, пожежі, пошкодження і не тільки.

Станом на 01:40 було відомо, що в столиці 5 постраждалих, в тому числі дитина. Кличко інформував, що мова йде про трирічну дитину, яку було госпіталізовано.

Згодом кількість постраждалих зростала, а о 03:38 стало відомо, що одна людина загинула. За останніми даними, до повідомлення ДСНС, було відомо про двох загиблих та 54 постраждалих. З них 38 госпіталізували, в тому числі 6 дітей. Іншим допомогу надали на місці.

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