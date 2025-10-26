Атака на Київ 26 жовтня: в поліції показали кадри перших хвилин після вибухів

В поліції нагадали, що атака ворога завдала сильної шкоди цивільним. Було пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі, спалахнули пожежі, серед мирного населення з'явилися поранені та загиблі.

Патрульні поліцейські прибули на місця падіння уламків збитих дронів ворога майже одразу, як стало відомо про атаку росіян. Вони допомагали пораненим киянам, евакуйовували людей, забезпечували проїзд на місця ударів для автомобілів спецтранспорту та рятувальників.

"Навіть під загрозою повторних ударів ми залишалися поряд із громадянами - підтримували, надавали допомогу, робили все можливе, щоб зберегти життя та спокій киян" - зазначили у поліції.

Рятували під час ліквідації наслідків російської атаки не тільки людей. Так, на відео можна побачити, що один з патрульних врятував кота.