Атака на Киев 26 октября: в полиции показали кадры первых минут после взрывов

В полиции напомнили, что атака врага нанесла сильный ущерб гражданским. Были повреждены многоэтажки, автомобили, вспыхнули пожары, среди мирного населения появились раненые и погибшие.

Патрульные полицейские прибыли на места падения обломков сбитых дронов врага почти сразу, как стало известно об атаке россиян. Они помогали раненым киевлянам, эвакуировали людей, обеспечивали проезд на места ударов для автомобилей спецтранспорта и спасателей.

"Даже под угрозой повторных ударов мы оставались рядом с гражданами - поддерживали, оказывали помощь, делали все возможное, чтобы сохранить жизнь и спокойствие киевлян", - отметили в полиции.

Спасали во время ликвидации последствий российской атаки не только людей. Так, на видео можно увидеть, что один из патрульных спас кота.