В Києві знову зросла кількість постраждалих після нічної атаки "Шахедів"

В Києві зросла кількість постраждалих після російської атаки вночі 26 жовтня. Станом на другу половину дня відомо вже про 33 травмованих внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За даними Кличка, кількість загиблих не змінилася. Внаслідок нічної атаки ворога загинуло троє людей.

"До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей", - написав він.

Обстріл Києва 26 жовтня: деталі

Російські окупанти вночі 26 жовтня атакували Київ ударними дронами. Дев'ять БПЛА було спрямовано на столицю. В двох районах впали уламки, було зафіксовано пошкодження та пожежі.

Нагадаємо, що РБК-Україна публікувало репортаж з місця влучання російського дрона у Деснянському районі столиці. Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну 26 жовтня: що відомо

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Загалом окупанти запустили 101 ударний безпілотник типу "Шахед" та "Гербера. Збити вдалось 90 ударних ворожих дронів.