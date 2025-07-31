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Атака на Київ: 1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби

Україна, Четвер 31 липня 2025 17:20
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Атака на Київ: 1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби Фото: місце удару росіян по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві оголосили 1 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян вранці 31 липня. Російська атака забрала життя щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличко.

"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що усі прапори на комунальних будівлях Києва буде приспущено. Те ж саме рекомендується зробити на будівлях, які перебувають в державній та приватній формах власності.

Також протягом 1 серпня у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Ракетний удар росіян по Києву

Нагадаємо, що в Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок масованої й комбінованої ранкової атаки РФ. Наразі вже відомо про 11 загиблих, серед яких одна дитина. Також в столиці нарахували 135 постраждалих внаслідок удару окупантів

Під час обстрілу росіян вранці 31 липня найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці. Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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