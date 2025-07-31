Атака на Київ: 1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби

В Києві оголосили 1 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян вранці 31 липня. Російська атака забрала життя щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличко.

"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - сказано у повідомленні. Зазначається, що усі прапори на комунальних будівлях Києва буде приспущено. Те ж саме рекомендується зробити на будівлях, які перебувають в державній та приватній формах власності. Також протягом 1 серпня у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.