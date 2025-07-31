Атака на Київ: 1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби
В Києві оголосили 1 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян вранці 31 липня. Російська атака забрала життя щонайменше 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличко.
"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що усі прапори на комунальних будівлях Києва буде приспущено. Те ж саме рекомендується зробити на будівлях, які перебувають в державній та приватній формах власності.
Також протягом 1 серпня у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.
Ракетний удар росіян по Києву
Нагадаємо, що в Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок масованої й комбінованої ранкової атаки РФ. Наразі вже відомо про 11 загиблих, серед яких одна дитина. Також в столиці нарахували 135 постраждалих внаслідок удару окупантів
Під час обстрілу росіян вранці 31 липня найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці. Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет.
Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.