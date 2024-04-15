Атака Ірану проти Ізраїлю не відверне увагу США і країн Заходу від України, - ISW

Зазначається, що російські блогери 13 і 14 квітня вдалися до злагодженої інформаційної операції, стверджуючи, що західні ЗМІ поступово перестануть висвітлювати війну в Україні, оскільки увага Заходу переключиться на ризик ескалації на Близькому Сході. Вони також припустили, що США та інші західні союзники України, можуть почати зволікати з поставками військової допомоги Києву, оскільки Захід почне віддавати пріоритет допомозі Ізраїлю.

Деякі російські військові блогери особливо зловтішалися з того, що якщо Україна не отримає додаткові західні системи протиповітряної оборони, російські безпілотники і ракети "безпечно кружлятимуть" у повітряному просторі, проти чого вже ніхто не буде заперечувати у світі.

У звіті нагадали, що російські військові блогери та кремлівські чиновники, включно з речником Кремля Дмитром Пєсковим, висловили подібні сподівання після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Суттєві затримки з наданням військової допомоги з боку США уже призвели до дефіциту українських запасів ракет і боєприпасів для протиповітряної оборони. Це перешкоджає здатності ЗСУ захищатися від російських наступальних операцій на фронті, а також від безпілотних і ракетних ударів по тилових районах, створюючи можливості, які російські збройні формування активно експлуатують", - йдеться у звіті.

В Інституті припускають, що російський диктатор Володимир Путін діє, виходячи з припущення, що військова допомога США Україні надалі буде або відкладена, або припинена назавжди. Тож будь-які докази, що підтверджують це припущення, заохочуватимуть зусилля Росії, спрямовані на те, щоб довести українські сили до межі їхньої витривалості на полі бою та у глибоких тилових районах.

"За оцінками ISW, здатність України захищатися від російських наступальних операцій та ударної кампанії Росії значною мірою залежить від продовження безпекової допомоги з боку США. Чим довше українські війська будуть недостатньо забезпечені, тим важче їм буде захиститися від наступальних операцій РФ", - йдеться у звіті.