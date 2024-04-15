Атака Ирана против Израиля не отвлечет внимание США и стран Запада от Украины, - ISW

Отмечается, что российские блогеры 13 и 14 апреля прибегли к слаженной информационной операции, утверждая, что западные СМИ постепенно перестанут освещать войну в Украине, поскольку внимание Запада переключится на риск эскалации на Ближнем Востоке. Они также предположили, что США и другие западные союзники Украины, могут начать медлить с поставками военной помощи Киеву, поскольку Запад начнет отдавать приоритет помощи Израилю.

Некоторые российские военные блогеры особенно злорадствовали тому, что если Украина не получит дополнительные западные системы противовоздушной обороны, российские беспилотники и ракеты будут "безопасно кружить" в воздушном пространстве, против чего уже никто не будет возражать в мире.

В отчете напомнили, что российские военные блогеры и кремлевские чиновники, включая спикера Кремля Дмитрия Пескова, выразили подобные надежды после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Существенные задержки с передачей военной помощи со стороны США уже привели к дефициту украинских запасов ракет и боеприпасов для противовоздушной обороны. Это препятствует способности ВСУ защищаться от российских наступательных операций на фронте, а также от беспилотных и ракетных ударов по тыловым районам, создавая возможности, которые российские вооруженные формирования активно эксплуатируют", - говорится в отчете.

В Институте предполагают, что российский диктатор Владимир Путин действует, исходя из предположения, что военная помощь США Украине в дальнейшем будет либо отложена, либо прекращена навсегда. Поэтому любые доказательства, подтверждающие это предположение, будут поощрять усилия России, направленные на то, чтобы довести украинские силы до предела их выносливости на поле боя и в глубоких тыловых районах.

"Согласно оценкам ISW, способность Украины защищаться от российских наступательных операций и ударной кампании России, в значительной степени, зависит от продолжения военной помощи со стороны США. Чем дольше украинские войска будут недостаточно обеспечены, тем труднее им будет защититься от наступательных операций РФ", - говорится в отчете.