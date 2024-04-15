Атака Ірану негативно вплинула на переговори щодо припинення вогню Ізраїлю з ХАМАС

За даними ізраїльського агентства зовнішньої розвідки "Моссад", угруповання ХАМАС, що підтримується Іраном, відхилило пропозицію посередників у переговорах.

Хоча "Моссад" прямо не сказав, що винні іранські безпілотники і ракетні удари по Ізраїлю, там заявили, що лідер ХАМАСу в Секторі Газа Яхья Сінвар "продовжує експлуатувати напруженість у відносинах з Іраном" та "не хоче гуманітарної угоди і повернення заручників".

У заяві Моссаду зазначено, що Ізраїль продемонстрував велику гнучкість в переговорах. Посередниками на переговорах виступають США, Катар і Єгипет.

Песимізм контрастує з заявами ізраїльських офіційних осіб про те, що минулого тижня був досягнутий прогрес у переговорах про перемир'я в смузі Газа, яке включало б звільнення заручників і палестинських в'язнів, що утримуються бойовиками ХАМАС.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац тоді заявив, що переговори досягли критичної точки і що він налаштований більш ніж оптимістично.